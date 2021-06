Героям слава! УАФ зробила гасло офіційним і озброїлася для переговорів з УЄФА

У день старту Євро 2020 в Україні офіційно затвердили декілька нових футбольних символів.

Члени виконкому УАФ терміново проголосували за те, щоб надати статус офіційних футбольних символів України гаслам «Слава Україні» і «Героям слава». Крім того, затверджено малий і великий герб національних збірних України — зображення карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН (з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей).

Про таке рішення повідомив 11 червня у Фейсбук президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

За нього одноголосно проголосували у виконкомі УАФ (45 членів «за»). Відтепер разом з малим гербом УАФ (тризуб з написом «Ukraine») на всіх офіційних заходах УАФ, заходах за участю представників УАФ на міжнародній арені і в матчах національних збірних зможе використовуватися великий герб — карта України з тризубом в центрі.

Це унікальний національний футбольний код, який містять в собі ці атрибути, об'єднав усіх українців, з різних регіонів України і наших земляків з різних країн і континентів, — написав Павелко.

Президент УАФ 9 червня проводив першу частину переговорів з керівництвом УЄФА в Риму щодо рішення спілки зобов’язати Україну прибрати з форми національної збірної гасло «Героям слава!».

Президент УАФ пізно увечері скликав виконком асоціації, а сьогодні Павелко продовжить перемовини з УЄФА.

Йдеться про легалізацію в Україні гасел, до яких мали претензії в РФ, а згодом в УЄФА. Їм надали статус гасел спортивної, а не міліарної організації. Із новим рішення виконкому УАФ Павелко піде знову на переговори щодо форми.

Збірна проведе перший матч на Євро 2020 у неділю, 13 червня, з Нідерландами.

Після рішення УЄФА про заборону одного з гасел усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: «Glory to Ukraine! Glory to the heroes!».