Героям слава! УАФ узаконила лозунг и вооружилась для переговоров с УЕФА

В день старта Евро 2020 в Украине официально утвердили несколько новых футбольных символов.

Члены исполкома УАФ срочно проголосовали за то, чтобы предоставить статус официальных футбольных символов Украины лозунгам «Слава Украине» и «Героям слава». Кроме того, утвержден малый и большой герб национальных сборных Украины — изображение карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН (с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

О таком решении сообщил 11 июня в Фейсбук президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

За него единогласно проголосовали в исполкоме УАФ (45 членов «за»). Теперь вместе с малым гербом УАФ (трезубец с надписью «Ukraine») на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб — карта Украины с трезубцем в центре.

Это уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех Украинских, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов, — написал Павелко.

Президент УАФ 9 июня проводил первую часть переговоров с руководством УЕФА в Рим по поводу решения союза обязать Украину убрать из формы национальной сборной лозунг «Героям слава!».

Президент УАФ поздно вечером созвал исполком ассоциации, а сегодня Павелко продолжит переговоры с УЕФА.

Речь идет о легализации в Украине лозунгов, к которым были претензии в РФ, а затем и в УЕФА. Им предоставили статус лозунгов спортивной, а не милиарных организаций. С новым решением исполкома УАФ Павелко пойдет опять на переговоры по поводу формы.

Сборная проведет первый матч на Евро 2020 в воскресенье, 13 июня, с Нидерландами.

После решения УЕФА о запрете одного из лозунгов все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: «Glory to Ukraine! Glory to the heroes «.