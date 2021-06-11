Наближається тотальна перереєстрація юросіб. Фото: kfn.ua/ua

https://racurs.ua/ua/n155999-nablyjaietsya-totalna-perereiestraciya-urosib.html

Ракурс

У квітні 2020 року набрав чинності закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

Закон зобов’язує юридичних осіб розкрити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників.

Більше ніж через рік з моменту набрання законом чинності Мінфін наказом від 19 березня 2021 року № 163 затвердив положення про форму та зміст структури власності. Наказ ще не набрав чинності, але юридичним особам краще вже до нього підготуватися.

Згідно з положенням, структура власності за формою є офіційним документом, який являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи та відображення всіх осіб, які можуть прямо або побічно впливати на юрособу.

На схематичному зображенні структури власності необхідно буде вказати:

всі осіб, які прямо або побічно володіють однією юридичною особою самостійно або спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи й кожна людина в кожному ланцюзі володіння корпоративними правами юридичної особи);

всі осіб, незалежно від формального володіння, які мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;

розмір участі (відсоток корпоративних прав), що належить кожній фізичній і/або юридичній особі.

Цей документ оформлюється у вільній формі й підписується директором юрособи. Мінфін вже опублікував приблизні зразки структур власності.