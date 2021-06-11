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Ракурс
Грядет тотальная перерегистрация юрлиц. Фото: kfn.ua/ua

Грядет тотальная перерегистрация юрлиц

11 июн 2021, 18:56
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В апреле 2020 года вступил в силу закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Закон обязывает юридических лиц раскрыть информацию о конечных бенефициарных собственниках.

И вот, спустя больше чем год с момента вступления закона в силу, Минфин приказом от 19 марта 2021 года № 163 утвердил положение о форме и содержании структуры собственности. Приказ в силу еще не вступил, но юридическим лицам лучше бы уже к нему подготовиться.

Согласно положению, структура собственности по форме является официальным документом, который представляет собой схематическое изображение структуры собственности юридического лица и отображение всех лиц, которые могут прямо или косвенно влиять на юрлицо.


На схематическом изображении структуры собственности необходимо будет указать:

  • все лица, которые прямо или косвенно владеют одним юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами (все участники юридического лица и каждый человек в каждой цепи владения корпоративными правами юридического лица);
  • все лица, независимо от формального владения, которые имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица;
  • размер участия (процент корпоративных прав), принадлежащего каждому физическому и/или юридическому лицу.

Данный документ оформляется в свободной форме и подписывается директором юрлица. Минфин уже опубликовал примерные образцы структур собственности.

Источник: Ракурс


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