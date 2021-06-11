На Донбассе боевики убили украинского воина. Фото: УП

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Война на Донбассе продолжает забирать жизни украинских воинов. В результате обстрела боевиков один военнослужащий получил несовместимое с жизнью осколочное ранение.

В течение 11 июня зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вблизи Водяного, что возле Донецка, враг обстрелял позиции украинских военных из минометов 82-го калибра. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

Неподалеку Водяного на Приазовье противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. В результате обстрелов погиб боец Вооруженных сил Украины. Командование операции Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье погибшего.

В направлении Опытного враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Возле населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ. Украинские воины и дальше контролируют ситуацию в районе проведения ООС.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Донбассе задержали шпиона российских спецслужб. Злоумышленником оказался военнослужащий Вооруженных сил Украины, который был завербован подконтрольным спецслужбам РФ так называемым министерством государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.