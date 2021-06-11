На Донбасі бойовики вбили українського воїна. Фото: УП

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Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських воїнів. Внаслідок обстрілу бойовиків один військовослужбовець отримав несумісне з життям осколкове поранення.

Протягом 11 червня зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог обстріляв позиції українських військових з мінометів 82-го калібру. Про це повідомили у прес-центрі операції Об'єднаних сил (ООС).

Неподалік Водяного на Приазов’ї противник двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Унаслідок обстрілів загинув боєць Збройних сил України. Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині загиблого.

У напрямку Опитного ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Біля населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ. Українські воїни й надалі контролюють ситуацію в районі проведення ООС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Донбасі затримали шпигуна російських спецслужб. Зловмисником виявився військовослужбовець Збройних сил України, який був завербований підконтрольним спецслужбам РФ так званим міністерством державної безпеки самопроголошеної Донецької народної республіки.