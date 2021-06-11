Відправку судових рішень на електронну пошту пропонують узаконити. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n155997-vidpravku-sudovyh-rishen-na-elektronnu-poshtu-proponuut-uzakonyty.html

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Відправлення поштової кореспонденції в деяких судах припинили через відсутність грошових коштів. Судові рішення і процесуальні документи відправлялися електронною поштою.

При цьому процесуальні кодекси таку можливість не передбачають, у зв’язку з чим виникали складності з оскарженням судових рішень.

Народні депутати підготували законопроект № 3860-д, який повинен виправити ситуацію, що склалася. Закон передбачає внесення змін до процесуальних кодексів, пов’язаних із зазначенням електронної адреси.

У разі прийняття законопроекту електронна адреса стане обов’язковим реквізитом всіх процесуальних документів.

Судові рішення будуть направлятися на електронну пошту, а в разі, якщо учасником справи буде юрособа, то на пошту, вказану в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Датою отримання документа буде вважатися наступний день після його відправки на електронну пошту.