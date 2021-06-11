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Отправку судебных решений на электронную почту предлагают узаконить. Фото: Укринформ
Отправку судебных решений на электронную почту предлагают узаконитьhttps://racurs.ua/n155997-otpravku-sudebnyh-resheniy-na-elektronnuu-pochtu-predlagaut-uzakonit.htmlРакурс
Отправка почтовой корреспонденции в некоторых судах была прекращена из-за отсутствия денежных средств. Судебные решения и процессуальные документы отправлялись электронной почтой.
При этом процессуальные кодексы такую возможность не предусматривают, в связи с чем возникали сложности с обжалованием судебных решений.
Народные депутаты подготовили законопроект № 3860-д, который должен исправить сложившуюся ситуацию. Закон предусматривает внесение изменений в процессуальные кодексы, связанные с указанием электронного адреса.
В случае принятия законопроекта электронный адрес станет обязательным реквизитом всех процессуальных документов.
Судебные решения будут направляться на электронную почту, а в случае, если участником дела будет юрлицо, то на почту, указанную в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Датой получения документа будет считаться следующий день после его отправки на электронную почту.
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