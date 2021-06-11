Отправку судебных решений на электронную почту предлагают узаконить. Фото: Укринформ

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Отправка почтовой корреспонденции в некоторых судах была прекращена из-за отсутствия денежных средств. Судебные решения и процессуальные документы отправлялись электронной почтой.

При этом процессуальные кодексы такую возможность не предусматривают, в связи с чем возникали сложности с обжалованием судебных решений.

Народные депутаты подготовили законопроект № 3860-д, который должен исправить сложившуюся ситуацию. Закон предусматривает внесение изменений в процессуальные кодексы, связанные с указанием электронного адреса.

В случае принятия законопроекта электронный адрес станет обязательным реквизитом всех процессуальных документов.

Судебные решения будут направляться на электронную почту, а в случае, если участником дела будет юрлицо, то на почту, указанную в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Датой получения документа будет считаться следующий день после его отправки на электронную почту.