Что влияет на ухудшение памяти – неожиданное открытие сделали ученые. Фото: cepia.ru

https://racurs.ua/n155995-chto-vliyaet-na-uhudshenie-pamyati-neojidannoe-otkrytie-sdelali-uchenye.html

Ракурс

Научное открытие сделали немецкие психологи — оказалось, что близкие отношения ухудшают память человека.

Добровольцы участвовали в играх на доверие, в которых они должны были делиться с близкими и малознакомыми людьми своими воображаемыми ресурсами: пиццей, биткоинами, кружками или билетами в кино. Об этом пишет Social Psychology.

Потом участников проверяли, как хорошо они запомнили, сколько ресурсов отдали. Оказалось, что память в большей степени подводила участников в воображаемых играх с более близкими людьми по сравнению с малознакомыми.

Психологи предполагают, что представление человека о себе зачастую пересекается с его представлениями о близких, и часто какой-то факт из жизни своего близкого человек может принять за факт из собственной жизни.

В близких отношениях плохое умение различать индивидуальное и общее может быть эффективным механизмом, который помогает группам людей сотрудничать.

Напомним, ученым удалось обнаружить новое «хранилище» памяти — оказалось, что у человека есть специальный отсек в мозге, где хранится информация в течении небольшого промежутка времени.

Источник: Social Psychology