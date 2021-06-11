Кейт Миддлтон впервые встретилась с Джилл Байден

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Кейт Миддлтон 11 июня впервые встретилась с первой леди США — герцогиня Кембриджская и Джилл Байден вместе посетили начальную школу в Корнуолле, где пообщались с экспертами в области образования во время саммита «Большой семерки» (G7).

39-летняя Кейт Миддлтон вместе с Джилл Байден провели встречу с учителями и детьми четырех-пяти лет из Академии Коннор Даунс. Герцогиня Кембриджская на саммите G7, который организовал премьер Великобритании Борис Джонсон, присоединилась к 95-летней королеве Елизавете II и 72-летней Камилле, жене принца Чарльза, пишет Daily Mail.

Кейт Миддлтон сегодня появилась в элегантном платье миди цвета фуксии за 1 тыс. 125 фунтов стерлингов от Alexander McQueen. Также она взяла сумку Bennett.

Напомним, вчера Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден прибыл в Великобританию в рамках своего первого зарубежного турне и уже успел провести ряд встреч накануне саммита «Большой семерки». В английском курортном городе Карбис-Бей его встретил британский премьер Борис Джонсон вместе с женой Керри. Внимание фотографов привлекла прогулка первой леди США Джилл Байден с 33-летней Кэрри Джонсон и ее маленьким сыном Вильфредом. Женщины гуляли по пляжу босиком.