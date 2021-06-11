«Ночную волчицу» Путина задержала СБУ — байкер призывала Россию к агрессии. Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины задержала антиукраинскую пропагандистку на Киевщине. Женщина призывала к введению российских войск на территорию Украины.

Она администрировала антиукраинские ресурсы в соцсетях, на которых оправдывала и «легитимизовала» аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Агитатор размещала на международных онлайн-платформах петиции с призывами к Путину ввести войска в Украину и присоединить юго-восток Украины к России. Свои петиции женщина продвигала в собственных соцсетях. Кроме того, она распространяла публикации с российских пропагандистских сообществ в социальных сетях. Материалы дискредитировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) и пропагандировали деятельность фейковых «ДНР».

Антиукраинскими настроениями агитатор «вдохновлялась» во время посещения так называемых «байкерских слетов». Они были организованы байкерским клубом «Ночные волки», лидер которого известен своими антиукраинскими взглядами.

В ближайшее время злоумышленница планировала провокационную кампанию в сети накануне военных учений Украины и НАТО. Полученные в ходе досудебного следствия материалы, согласно выводам экспертиз, содержат призывы к свержению конституционного строя Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства фигурантки дела, в одном из райцентров Киевщины, были изъяты мобильные устройства и компьютерная техника, содержащие доказательства ее преступной деятельности. Сейчас следователями СБУ фигурантке сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Мариуполе Служба безопасности Украины разоблачила сеть интернет-агитаторов, которых контролировало так называемое Министерство информации фейковых ДНР.