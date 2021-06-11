Пропавший в Одессе офицер-пограничник одолжил 400 тыс. грн - СМИ

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Алексей Чертков, начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы, накануне исчезновения якобы одолжил у сослуживцев 400 тыс. грн. Чертков исчез еще 1 июня.

Алексей просил одолжить деньги у своих сослуживцев — пограничников. Всем называл разные причины, но ничего экстраординарного. Давали, потому что у всех бывают такие ситуации, — рассказал собеседник «Обозревателя».

Общая сумма займа, которую подсчитали уже после его исчезновения, составляла примерно 15 тыс. долл., то есть 400 тыс. грн. По словам одного из офицеров, это не та сумма, которая необходима для побега.

Разве что эти деньги были нужны, чтобы отдать кому-то долг. О том, что начштаба понадобились деньги «на побег», не хочется и думать, — рассказал собеседник издания.

Офицер предположил, что с Чертковым могла случиться беда, однако надеется, что тот все-таки жив.

Еще один сослуживец Черткова рассказал, что родители и другие родственники офицера действительно живут в Крыму. Однако сам начальник штаба уже много лет служит в Одессе и жил там еще до оккупации.

Напомним, об исчезновении начальника штаба Одесского отряда морской охраны Алексея Черткова стало известно 1 июня. С тех пор продолжаются его поиски.

Одесский отряд морской охраны осуществляет охрану государственной границы в Черном море — от Крыма до Дуная. ГПСУ следит за пребыванием украинских и иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальном море, контролирует заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в порты Украины.

Источник: «Обозреватель»