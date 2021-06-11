Обыски в «Нафтогазе» – расследуют дело о неуплате НДС на 2,7 млрд гривен

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Обыски в «Нафтогазе» проводит Государственная фискальная служба (ДФС) в рамках досудебного расследования. Компанию обвиняют в уклонении от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн.

Начиная с октября 2015 года, должностные лица «Нафтогаза» не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО «Газпром». Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

За период расследования правоохранители собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о факте уклонения от уплаты налогов.

Должностные лица не подавали в Энергетическую таможню ГФС полного пакета документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа.

Правовую оценку действиям должностных лиц «Нафтогаза» будет предоставлено в ходе досудебного расследования. Окончательная сумма убытков должна быть установлена ​​во время судебно-экономической экспертизы.

Напомним, «Нафтогаз» отпраздновал 2 тыс. дней без российского газа. Снять «газовую петлю» удалось благодаря реверсу газа из Европы и предоставлению доступа всем участникам рынка.