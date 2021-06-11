Погода на завтра. Фото: IStock

https://racurs.ua/n155990-26-i-grozy-pogoda-na-12-iunya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 12 июня ожидается жаркая и летняя, на юге температура воздуха достигнет отметки +26°. На западе и востоке прогнозируют дожди и грозы.

Днем столбики термометров покажут от +23° до +26°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 12 июня прогнозируется теплая, дожди отступят. Ночью температура воздуха опустится до отметки +13°, а днем будет держаться на уровне от +24° до +26° тепла.

Погода в Харькове встретит прохладой и грозой. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +12° до +14°, а днем столбики термометра застынут на уровне +24°.

Погодные условия в Одессе будут жаркими и летними, осадков не прогнозируется. Воздух днем прогреется до +26°, ночью столбики термометров покажут +15°C.

Погода во Львове ожидается теплая, возможны кратковременные дожди. Температурные показатели будут следующими: ночью +12…+14° тепла, а днем +22…+24° тепла.

Погода в Карпатах 12 июня удивит теплом и небольшим дождем. Столбики термометров в темное время суток покажут от +13° до +15° тепла, а днем температура достигнет +25° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 12 июня ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июне 2021 будет со средней месячной температурой +18…+22° (в горах — +14… + 18 °). Такие показатели близки к климатической норме.