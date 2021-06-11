Алименты копейками высыпал отец у дома дочери в США

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Ракурс

Алименты копейками, а не банковским платежом или бумажными деньгами, отдал дочери отец в США. Речь идет о последней выплате, которую мужчина передал своему ребенку. Дочь решила пожертвовать эти средства благотворительной организации.

Инцидент произошел в американском штате Вирджиния. Копейки отец выгрузил из автомобиля с прицепом на поляну возле дома своей дочери. Об этом пишет CNN.

Речь идет о сумме в 80 тыс. пенсов, то есть примерно 30 тыс. грн.

Мне только исполнилось 18 лет. Он подъехал к дому и вывалил все пенни на траву, и моя мама, выйдя, сказал: «Что вы выбрасываете на мой двор?». Она не узнала его, пока он не крикнул: «Это ваша последняя выплата алиментов, — рассказала дочь Эйвери Сэнфорд.

Они решили собрать деньги и передать их в благотворительную организацию против домашнего насилия.

Дочь много лет не общалась со своим отцом. Она сказала, что инцидент с пенни доказал ей, что она приняла тяжелое, но правильное решение держаться подальше от него. Впоследствии отец Эйвери сказал, что его действия были результатом 18-летнего накопленного разочарования.