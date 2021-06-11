«Пакеты малыша» потерялись на тендере – родителям выплатят деньги. Фото: gre4ka.info

https://racurs.ua/n155989-pakety-malysha-poteryalis-na-tendere-roditelyam-vyplatyat-dengi.html

Ракурс

Закупка «пакетов малыша» откладывается — тендер перенесли на три недели. Причина — слабая тендерная документация, оставляющая лазейки для коррупции.

О закупке более чем 100 тыс. «бэби-боксов» в системе ProZorro объявили 28 апреля. Заказчиком тендера является Министерство соцполитики, а проводить тендер будет ГП «Украинские специальные системы» (УСС). Об этом сообщают в пресс-релизе проекта «Пакет малыша».

Минсоцполитики до сих пор не может подготовить соответствующее техническое задание. В Федерации работодателей Украины убеждены, что ведомство сознательно затягивает процесс закупки через систему Prozorro.

Добавили новое требование для участников: предоставить гарантийные письма на товар конкретного поставщика. В то же время поставщик отказывается давать такие письма всем, кроме избранных компаний (якобы авторизованных в Минсоцполитики), — говорится в сообщении

Из-за этого один из участников тендера пожаловался в Антимонопольный комитет на новые требования. Тогда УСС в день подачи предложений на тендер признали нарушения, а также убрали изменения в документацию и на три недели перенесли срок подачи на тендер.

Сейчас в Украине осталось всего несколько десятков «бэби-боксов», поэтому родителям нужно оформлять карту «ПриватБанка» для получения денежной помощи.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект № 5064 о предоставлении помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».