«Пакунки малюка» загубилися на тендері — батькам виплатять гроші. Фото: gre4ka.info

https://racurs.ua/ua/n155989-pakunky-maluka-zagubylysya-na-tenderi-batkam-vyplatyat-groshi.html

Ракурс

Закупівля «пакунків малюка» відкладається — тендер перенесли на три тижні. Причина — слабка тендерна документація, що лишає лазівки для корупції.

Про закупівлю понад 100 тис. «пакунків малюка» оголосили у системі ProZorro 28 квітня. Замовником тендеру є Міністерство соцполітики, а проводити тендер має ДП «Українські спеціальні системи» (УСС). Про це повідомляють у прес-релізі проекту «Пакунок малюка».

Мінсоцполітики досі не може підготувати відповідне технічне завдання. У Федерації роботодавців України переконані, що відомство свідомо затягує процес закупки через систему Prozorro.

Додали нову вимогу від учасників — надати гарантійні листи на товар конкретного постачальника. Водночас постачальник відмовляється давати такі листи всім, окрім обраних компаній (нібито авторизованих в Мінсоцполітики), — йдеться в повідомленні.

Один з учасників тендеру поскаржився в Антимонопольний комітет на нові вимоги. Тоді УСС у день подачі пропозицій на тендер визнали порушення, а також прибрали зміни у документацію та перенесли термін подачі на тендер на три тижні.

Зараз в Україні залишилось декілька десятків «бебі-боксів», тому батьки мають оформлювати картку «ПриватБанку» для отримання грошової допомоги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила законопроект № 5064 щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».