Навушники для вимірювання рівня алкоголю в крові придумали в Японії. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155988-navushnyky-dlya-vymiruvannya-rivnya-alkogolu-v-krovi-prydumaly-v-yaponiyi.html

Ракурс

Виміряти рівень алкоголю в крові тепер можна за допомогою навушників. Команда інженерів із Японії представила новий пристрій, який дозволить дізнатися рівень алкоголю на основі даних із газу, що виділяється через шкіру вух.

Пристрій складається з переробленої пари звичайних навушників зі спеціальним датчиком. Відповідна робота опублікована в журналі Scientific Reports.

Автори проекту протестували навушники на добровольцях. Вони відібрали трьох чоловіків, які вживали спиртні перед початком експерименту. Концентрація спирту в організмі кожного випробуваного склала 0,4 грама на кілограм ваги.

Рівень алкоголю в крові для точності перевірили двома способами — через нові навушники та спеціальний пристрій. Вимірювання проводили тільки через одне вухо, яке обрали випадково. Вчені припустили, що концентрація етанолу у двох слухових каналах буде однаковою.

Тести показали, що з плином часу зміни концентрації етанолу, яка виділяється через вуха й дихання, схожі, а середня максимальна концентрація спирту, що виділяється через вуха, становить 148 частин на мільярд. Це вдвічі більше тієї, яку раніше змогли визначити через шкіру рук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що алкоголь виявився найпопулярнішим наркотиком 2020 року, а англійці та шотландці торік найчастіше напивалися до стану втрати контролю.

Джерело: Scientific Reports