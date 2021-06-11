Одеську трасу закриють біля Києва на ремонт. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/ua/n155987-odesku-trasu-zakryut-bilya-kyieva-na-remont-karta.html

Ракурс

Рух транспорту буде обмежено на ділянці траси М-05 Київ — Одеса км 21+847.

Обмеження діятимуть з 15 по 22 червня. Про це повідомили у прес-службі «Укравтодору».

Правий проїзд у напрямку Одеси буде закрито з 6.00 15 червня по 17.00 22 червня. У цей час рух здійснюватиметься однією смугою в обох напрямках по лівій частині дороги (у напрямку Києва).

На підходах до Києва будуються три транспортні розв’язки, котрі забезпечать розподіл транспортних потоків, розвантажать транспортні вузли на міжнародних трасах та покращать безпеку руху в місцях концентрації транспорту поблизу столиці.

Наразі стартувало будівництво третьої розв’язки на трасі М-05 поблизу села Віта-Поштова.