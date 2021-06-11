Ракурсhttps://racurs.ua/
Одесскую трассу закроют вблизи Киева на ремонт. Фото: Укравтодор
Одесскую трассу закроют вблизи Киева на ремонт (КАРТА)https://racurs.ua/n155987-odesskuu-trassu-zakrout-vblizi-kieva-na-remont-karta.htmlРакурс
Движение транспорта будет ограничено на участке трассы М-05 Киев — Одесса км 21+847.
Ограничения будут действовать с 15 по 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Укравтодора».
Правый проезд в направлении Одессы будет закрыт с 6.00 15 июня по 17.00 22 июня. В это время движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по левой части дороги (в направлении Киева).
На подходах к Киеву строятся три транспортные развязки, которые обеспечат распределение транспортных потоков, разгрузят транспортные узлы на международных трассах и улучшат безопасность движения в местах концентрации транспорта вблизи столицы.
Сейчас началось строительство третьей развязки на трассе М-05 возле села Вита-Почтовая.
Читайте также
.