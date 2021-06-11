Одесскую трассу закроют вблизи Киева на ремонт. Фото: Укравтодор

https://racurs.ua/n155987-odesskuu-trassu-zakrout-vblizi-kieva-na-remont-karta.html

Ракурс

Движение транспорта будет ограничено на участке трассы М-05 Киев — Одесса км 21+847.

Ограничения будут действовать с 15 по 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

Правый проезд в направлении Одессы будет закрыт с 6.00 15 июня по 17.00 22 июня. В это время движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по левой части дороги (в направлении Киева).

На подходах к Киеву строятся три транспортные развязки, которые обеспечат распределение транспортных потоков, разгрузят транспортные узлы на международных трассах и улучшат безопасность движения в местах концентрации транспорта вблизи столицы.

Сейчас началось строительство третьей развязки на трассе М-05 возле села Вита-Почтовая.