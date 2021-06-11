Наушники для измерения уровня алкоголя в крови придумали в Японии. Фото: IStock

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Измерить уровень алкоголя в крови теперь можно с помощью наушников. Команда инженеров из Японии представила новое устройство, которое позволит узнать уровень алкоголя на основе данных из газа, выделяющегося через кожу ушей.

Устройство состоит из переделанной пары обычных наушников со специальным датчиком. Соответствующая работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Авторы проекта протестировали наушники на добровольцах. Они отобрали трех мужчин, которые выпили алкоголь перед началом эксперимента. Концентрация спирта в организме каждого испытуемого составила 0,4 грамма на килограмм веса.

Уровень алкоголя в крови для точности проверили двумя способами — через новые наушники и специальное устройство. Измерения проводили только через одно ухо, которое выбрали случайно. Ученые предположили, что концентрация этанола в двух слуховых каналах будет одинаковой.

Тесты показали, что с течением времени изменения концентрации этанола, выделяемого через уши и дыхание, похожи, а средняя максимальная концентрация спирта, выделяемого через уши, составляет 148 частей на миллиард. Это вдвое больше той, которую раньше смогли определить через кожу рук.

Напомним, ранее мы сообщали, что алкоголь оказался самым популярным наркотиком 2020 года, а англичане и шотландцы в прошлом году чаще всего напивались до состояния потери контроля.

Источник: Scientific Reports