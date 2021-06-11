Аліменти копійками висипав батько біля дому доньки у США — новини США

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Аліменти копійками, а не банківським платежем або паперовими грошима, віддав донці батько у США. Йдеться про останню виплату, яку чоловік передав своїй дитині. Донька вирішила пожертвувати ці кошти благодійній організації.

Інцидент стався в американському штаті Вірджинія. Копійки батько вивантажив із автомобіля з причіпом на галявину біля будинку своєї доньки. Про це пише CNN.

Йдеться про суму у 80 тис. пенсів, тобто приблизно 30 тис. грн.

Мені щойно виповнилося 18 років. Він під’їхав до будинку і вивалив усі пенні на траву, і моя мама, вийшовши, сказала: «Що ти викидаєш у мене у дворі?». Вона не впізнала його, доки він не крикнув: «Це ваша остання виплата аліментів, — розповіла донька Ейвері Сенфорд.

Вони вирішили зібрати гроші і передати їх в благодійну організацію проти домашнього насильства.

Донька багато років не спілкувалася зі своїм батьком. Вона сказала, що інцидент з пенні довів їй, що вона прийняла важке, але правильне рішення триматися якомога подалі від нього. Згодом батько Ейвері сказав, що його дії були результатом 18-річного накопиченого розчарування.