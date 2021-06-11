Погода на завтра. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155990-26-ta-grozy-pogoda-na-12-chervnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 12 червня очікується спекотна та літня, на півдні температура повітря досягне позначки +26°. На заході та сході прогнозують дощі та грози.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +23° до +26°. Ночі цієї доби будуть теплими. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 12 червня прогнозується тепла, дощі відступлять. Вночі температура повітря опуститься до позначки +13°, а вдень триматиметься на рівні від +24° до +26° тепла.

Погода в Харкові зустріне прохолодою та грозою. Температура повітря вночі досягне позначки від +12° до +14°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +24°.

Погодні умови в Одесі будуть спекотними та літніми, опадів не прогнозується. Повітря вдень прогріється до +26°, вночі стовпчики термометрів покажуть +15°C.

Погода у Львові очікується тепла, можливі короткочасні дощі. Температурні показники будуть такими: уночі +12…+14° тепла, а вдень +22…+24° тепла.

Погода в Карпатах 12 червня здивує теплом та невеличким дощем. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +13° до +15° тепла, а вдень температура сягне +25° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 12 червня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в червні 2021 року буде із середньою місячною температурою +18…+22° (в горах — +14…+18°). Такі показники є близькими до кліматичної норми.