Обшуки у «Нафтогазі» — розслідують справу про несплату ПДВ на 2,7 млрд гривень

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Обшуки в «Нафтогазі» проводить Державна фіскальна служба (ДФС) у рамках досудового розслідування. Компанію звинувачують в ухиленні від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд грн.

Починаючи з жовтня 2015 року, службові особи «Нафтогазу» не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ «Газпром». Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

За період розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів, які можуть говорити про факт ухилення від сплати податків.

Службові особи не подавали до Енергетичної митниці ДФС повного пакета документів, на підставі якого Митний орган України міг би провести митне очищення природного газу.

Правову оцінку діям посадовців «Нафтогазу» буде надано в ході досудового розслідування. Остаточна сума збитків має бути встановлена під час судово-економічної експертизи.

Нагадаємо, «Нафтогаз» відсвяткував 2 тис. днів без російського газу. Зняти «газовий зашморг» вдалося завдяки реверсу газу з Європи та надання доступу всім учасникам ринку.