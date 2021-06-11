Зниклий в Одесі офіцер-прикордонник позичив 400 тис. грн — ЗМІ

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Олексій Чертков, начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби, напередодні зникнення нібито позичив у товаришів по службі 400 тис. грн. Чертков зник ще 1 червня.

Олексій просив позичити гроші у своїх товаришів по службі — прикордонників. Усім називав різні причини, але нічого екстраординарного. Давали, тому що у всіх бувають такі ситуації, — розповів співрозмовник «Обозревателя».

Загальна сума позики, яку підрахували вже після зникнення чоловіка, становила приблизно 15 тис. дол., тобто 400 тис. грн. За словами одного з офіцерів, це не та сума, яка необхідна для втечі.

Хіба що ці гроші були потрібні, щоб віддати комусь борг. Про те, що начштабу знадобилися гроші «на втечу», не хочеться й думати, — розповів співрозмовник видання.

Офіцер припустив, що з Чертковим могла трапитися біда, проте сподівається, що той все-таки живий.

Ще один товариш по службі Черткова розповів виданню, що батьки та інші родичі офіцера справді живуть у Криму. Однак сам начальник штабу вже багато років служить в Одесі й жив там ще до окупації.

Нагадаємо, про зникнення начальника штабу Одеського загону морської охорони Олексія Черткова стало відомо 1 червня. Відтоді тривають його пошуки.

Одеський загін морської охорони здійснює охорону державного кордону в Чорному морі — від Криму до Дунаю. ДПСУ стежить за перебуванням українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальному морі, контролює захід іноземних невійськових суден і військових кораблів у порти України.

Джерело:"Обозреватель"