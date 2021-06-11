«Нічну вовчицю» Путіна затримала СБУ — байкер закликала Росію до агресії. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n155994-nichnu-vovchycu-putina-zatrymala-sbu-bayker-zaklykala-rosiu-do-agresiyi.html

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Служба безпеки України затримала антиукраїнську пропагандистку на Київщині. Жінка закликала до введення російських військ на територію України.

Вона адмініструвала антиукраїнські ресурси в соцмережах, на яких виправдовувала і «легітимізувала» анексію Криму та російську агресію на сході України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Агітаторка розміщувала на міжнародних онлайн-платформах громадських ініціатив петиції із закликами до Путіна ввести війська в Україну та приєднати південний схід України до Росії. Свої петиції жінка просувала у власних соцмережах. Крім того, вона поширювала публікації з пропагандистських інформаційних ресурсів та спільнот в соціальних мережах. Матеріали дискредитували Збройні сили України (ЗСУ) і пропагували діяльність фейкової «ДНР».

Антиукраїнськими настроями агітаторка «надихались» під час відвідування так званих «байкерських зльотів». Вони були організовані байкерським клубом «Нічні вовки», лідер якого відомий своїми антиукраїнськими поглядами.

Найближчим часом зловмисниця планувала провокаційну кампанію у мережі напередодні військових навчань України і НАТО. Отримані під час досудового слідства матеріали, згідно з висновками експертиз, містять заклики до повалення конституційного ладу України.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантки справи в одному з райцентрів Київщини вилучено мобільні пристрої та комп’ютерну техніку, які містять докази її злочинної діяльності. Наразі слідчими СБУ фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Маріуполі Служба безпеки України викрила мережу інтернет-агітаторів, яких контролювало так зване Міністерство інформації фейкової ДНР.