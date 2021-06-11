Кейт Міддлтон вперше зустрілася з Джилл Байден

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Ракурс

Кейт Міддлтон 11 червня вперше зустрілася з першою леді США — герцогиня Кембриджська і Джилл Байден разом відвідали початкову школу в графстві Корнуолл, де поспілкувалися з експертами в галузі освіти під час саміту «Великої сімки» (G7).

39-річна Кейт Міддлтон разом з Джилл Байден провели зустріч з учителями та дітьми чотирьох-п'ят років, які навчаються в Академії Коннор Даунс. Герцогиня Кембриджська на саміті G7, який організував прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, приєдналася до 95-річної королеви Єлизавети ІІ та 72-річної Камілли, дружини принца Чарльза, пише Daily Mail.

Кейт Міддлтон сьогодні з’явилася в елегантній міді-сукні кольору фуксії за 1 тис. 125 фунтів стерлінгів від Alexander McQueen. Також вона взяла сумку Bennett.

Нагадаємо, вчора Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден прибув до Великої Британії в рамках свого першого закордонного турне та вже встиг провести низку зустрічей напередодні саміту «Великої сімки». В англійському курортному місті Карбіс-Бей його зустрічав британський прем'єр Борис Джонсон разом із дружиною Керрі. Увагу фотографів привернула прогулянка першої леді США Джилл Байден з 33-річною Керрі Джонсон та її маленьким сином Вільфредом. Жінки гуляли пляжем босоніж.