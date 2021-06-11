Що впливає на погіршення пам'яті – несподіване відкриття зробили вчені. Фото: cepia.ru

https://racurs.ua/ua/n155995-scho-vplyvaie-na-pogirshennya-pam-yati-nespodivane-vidkryttya-zrobyly-vcheni.html

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Наукове відкриття зробили німецькі психологи — виявилося, що близькі стосунки погіршують пам’ять людини.

Добровольці брали участь в іграх на довіру, в яких вони повинні були ділитися з близькими та малознайомими людьми своїми уявними ресурсами: піцою, біткоїнами, чашками або квитками в кіно. Про це пише Social Psychology.

Потім учасників перевіряли, як добре вони запам’ятали, скільки ресурсів віддали. Виявилося, що пам’ять більшою мірою підводила учасників в уявних іграх з близькими людьми в порівнянні з малознайомими.

Психологи припускають, що уявлення людини про себе часто перетинається з її уявленнями про близьких, і часто якийсь факт з їхнього життя людина може прийняти за факт із власного.

У близьких стосунках погане вміння розрізняти індивідуальне і загальне може бути ефективним механізмом, який допомагає групам людей співпрацювати.

Нагадаємо, вченим вдалося виявити нове «сховище» пам’яті — виявилося, що у людини є спеціальний відсік у мозку, де зберігається інформація в перебігу невеликого проміжку часу.

Джерело: Social Psychology