Форма сборной Украины – стали известны итоги переговоров с УЕФА

https://racurs.ua/n156000-forma-sbornoy-ukrainy-stali-izvestny-itogi-peregovorov-s-uefa.html

Ракурс

Переговоры с УЕФА относительно нового дизайна формы национальной сборной Украины завершились.

Они были сложными и несколько раз заходили в тупик. Об итогах переговоров рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава», изображение карты Украины с ее неделимыми границами — Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов.

Мы доказали, что «Слава Украине» и «Героям слава», большой герб сборной на карте Украины — официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020, — отметил Павелко.

Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг «Героям слава» на футболках украинских игроков еще в декабре прошлого года.

С учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Вместо этого приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро 2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса! — заявил президент Украинской ассоциации футбола.

Лозунг «Героям слава» будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины. Павелко добавил, что «он станет настоящим оберегом для наших ребят».

Напомним, ранее мы сообщали, что члены исполкома УАФ срочно проголосовали за то, чтобы предоставить статус официальных футбольных символов Украины лозунгам «Слава Украине» и «Героям слава».

Кроме того, утвержден малый и большой герб национальных сборных Украины — изображение карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН (с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).