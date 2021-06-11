Евро 2020 – пиво за голы в ворота России бесплатно будут наливать во Львове. Фото: Инстаграм

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Во время Евро 2020 в львовской фанзоне будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России.

Игра между командами состоится в субботу, 12 июня. О такой акции организаторы Lviv Fan Festival сообщили на своей странице в Instagram.

Посетителям мероприятия предлагают выпить за здоровье лидеров сильнейшей сборной мира по версии ФИФА Кевина де Брюйне и Ромелу Лукаку.

Как известно, Россия уже играла с Бельгией в отборе на Евро 2020. Тогда подопечные Черчесова потерпели разгромное поражение в родных стенах, а болельщики раскритиковали своих соотечественников.

Напомним, с 11 июня по 11 июля на футбольных полях Европы состоится финальная стадия чемпионата континента-2020, которую из-за пандемии коронавируса перенесли на один год.