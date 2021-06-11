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500 тыс. доз COVID-вакцины для Украины пообещала Дания. Фото: Укринформ

500 тыс. доз COVID-вакцины для Украины пообещала Дания

11 июн 2021, 21:12
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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается, но пока не все желающие могут сделать прививку. В то же время Дания заверила, что готова поставить в Украину 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.

Об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, сообщили в пресс-службе президента Украины.

Название препарата и производителя вакцины в ведомстве не уточнили. Кроме этого, во время разговора Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе и возле украинских границ.


Стороны обсудили поддержку усилий Украины на пути к членству в НАТО и европейской интеграции. Зеленский пригласил Фредериксен поучаствовать в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Напомним, вакцинация в Украине значительно ускорилась — уже с 12 июня будут работать более 50 центров массовой вакцинации в 15 регионах Украины.

Источник: Ракурс


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