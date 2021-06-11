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Ракурс
12 червня святкують День червоної троянди

12 червня святкують День червоної троянди

11 чер 2021, 22:27
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День червоної троянди святкують щорічно 12 червня. Ця квітка існувала ще 50 млн років тому, а культурній троянді близько 5 тис. років. Зараз на планеті налічується понад 300 видів цієї квітки.

Нідерланди посідають перше місце з продажу троянд, але найкращими майстрами з вирощування вважаються французи. Найстаріший трояндовий кущ росте в Німеччині — йому вже більш ніж 1 тис. років.

Болгарія активно займається виробництвом трояндової олії, яка є чи не найдорожчою у світі. Щоб створити кілограм такої олії, необхідно аж три тонни пелюсток.

Також 12 червня відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Пам’ятна дата спрямована на пробудження свідомості дорослого населення, яке і є головним експлуататором дітей, особливо в країнах третього світу.

Українці святкують День працівника фондового ринку. Свято покликане звертати увагу на значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки в Україні.

За релігійним календарем віряни вшановують пам’ять преподобного ігумена Ісаакія Далматського. День ангела святкують Василь, Антоніна та Яків.


День в історії:

  • 1664 — північноамериканське місто Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк;
  • 1897 — Карл Ельзенер запатентував легендарний армійський ніж;
  • 1898 — проголошена незалежність Філіппін;
  • 1920 — відбулося офіційне відкриття Панамського каналу;
  • 1966 — в Києві стартувала експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда;
  • 1967 — у космос було запущено апарат Венера-4, який вперше у світі передав дані про атмосферу іншої планети;
  • 2009 — всі телевізійні станції США перейшли з аналогової на цифрову трансляцію.

Джерело: Ракурс


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