12 червня святкують День червоної троянди

https://racurs.ua/ua/n156004-12-chervnya-svyatkuut-den-chervonoyi-troyandy.html

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День червоної троянди святкують щорічно 12 червня. Ця квітка існувала ще 50 млн років тому, а культурній троянді близько 5 тис. років. Зараз на планеті налічується понад 300 видів цієї квітки.

Нідерланди посідають перше місце з продажу троянд, але найкращими майстрами з вирощування вважаються французи. Найстаріший трояндовий кущ росте в Німеччині — йому вже більш ніж 1 тис. років.

Болгарія активно займається виробництвом трояндової олії, яка є чи не найдорожчою у світі. Щоб створити кілограм такої олії, необхідно аж три тонни пелюсток.

Також 12 червня відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Пам’ятна дата спрямована на пробудження свідомості дорослого населення, яке і є головним експлуататором дітей, особливо в країнах третього світу.

Українці святкують День працівника фондового ринку. Свято покликане звертати увагу на значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки в Україні.

За релігійним календарем віряни вшановують пам’ять преподобного ігумена Ісаакія Далматського. День ангела святкують Василь, Антоніна та Яків.

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