12 червня святкують День червоної трояндиhttps://racurs.ua/ua/n156004-12-chervnya-svyatkuut-den-chervonoyi-troyandy.htmlРакурс
День червоної троянди святкують щорічно 12 червня. Ця квітка існувала ще 50 млн років тому, а культурній троянді близько 5 тис. років. Зараз на планеті налічується понад 300 видів цієї квітки.
Нідерланди посідають перше місце з продажу троянд, але найкращими майстрами з вирощування вважаються французи. Найстаріший трояндовий кущ росте в Німеччині — йому вже більш ніж 1 тис. років.
Болгарія активно займається виробництвом трояндової олії, яка є чи не найдорожчою у світі. Щоб створити кілограм такої олії, необхідно аж три тонни пелюсток.
Також 12 червня відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Пам’ятна дата спрямована на пробудження свідомості дорослого населення, яке і є головним експлуататором дітей, особливо в країнах третього світу.
Українці святкують День працівника фондового ринку. Свято покликане звертати увагу на значний внесок працівників фондового ринку в прискорення економічних реформ і створення реальної ринкової економіки в Україні.
За релігійним календарем віряни вшановують пам’ять преподобного ігумена Ісаакія Далматського. День ангела святкують Василь, Антоніна та Яків.
День в історії:
- 1664 — північноамериканське місто Новий Амстердам перейменували на Нью-Йорк;
- 1897 — Карл Ельзенер запатентував легендарний армійський ніж;
- 1898 — проголошена незалежність Філіппін;
- 1920 — відбулося офіційне відкриття Панамського каналу;
- 1966 — в Києві стартувала експлуатація першого у світовій практиці тролейбусного поїзда;
- 1967 — у космос було запущено апарат Венера-4, який вперше у світі передав дані про атмосферу іншої планети;
- 2009 — всі телевізійні станції США перейшли з аналогової на цифрову трансляцію.