Погода в Украине. Фото: sobitie.com.ua

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Погода в Украине 13 июня прогнозируется дождливая и с грозами во всех регионах.

Столбики термометров ночью покажут от 11° до 16° тепла, а днем воздух прогреется до 17−26° выше нуля по Цельсию. Ветер прогнозируют северо-западный и юго-западный 7−12 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 13 июня будет дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 14−16° тепла, а днем воздух прогреется до 19−21° выше нуля.

Погода в Харькове в воскресенье тоже будет с дождями и грозами. Воздух ночью прогреется до 13−15° тепла, а днем обещают 23−25° выше нуля.

Погодные условия в Одессе завтра тоже предусматривают дожди, местами стоит ждать и грозы. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, а днем 21−23° выше нуля по Цельсию.

Погода во Львове в ближайшие сутки ожидается с грозовыми дождями. Ночью столбики термометров покажут 12−14° тепла, а днем 17−19° выше нуля.

Погода в Карпатах 13 июня тоже будет сложной — прогнозируют дожди с грозами. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 11−15° тепла, а днем обещают 17−20° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 июня прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения возможны в течение суток.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 12 июня будет жаркой и летней, на юге температура воздуха должна была достичь отметки 26° тепла. На западе и востоке прогнозировали дожди и грозы.