Кристиан Эрикссен потерял сознание прямо во время матча. Фото: соцсети

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Ракурс

Кристиан Эриксен, игрок сборной Дании, потерял сознание во время матча с Финляндией во время Евро-2020.

Один из лидеров датской сборной просто упал на поле без столкновений или каких-либо эксцессов. Он потерял сознание в первом тайме. Игроки тут же начали сигнализировать медикам, что произошло нечто серьезное. Врачи пытались оказать ему первую помощь сразу на поле и делали массаж сердца. Также на поле вынесли носилки. Об этом сообщалось во время трансляции сегодняшнего матча.

Сначала игру прервали на неопределенное время. Футболисты сборной Дании обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Тем временем врачи пытались привести его в чувство, привезли реанимационное оборудование. Через 20 минут после инцидента Эриксена положили на носилки и увезли с поля под аплодисменты зрителей. На момент публикации новости стало известно, что Эриксена все же вернули в сознание. В больнице его состояние стабилизировалось.

УЕФА решила прервать матч Дания-Финляндия. Игроки покинули поле. Впоследствии в Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что сегодня этот матч доигрывать не будут.

Как известно, Кристиан Эриксен-самый звездный футболист в составе сборной Дании. Ему 29 лет и он совсем недавно стал чемпионом Италии в составе миланского «Интера».

Напомним, 11 июня открывали чемпионат Европы по футболу 2020 года сборные Италии и Турции. Хозяева в стартовом матче победили со счетом 3:0, забив все голы во втором тайме.