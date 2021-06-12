Крістіан Ерікссен знепритомнів прямо під час матчу. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n156030-tragediya-na-ievro-2020-lider-zbirnoyi-daniyi-zneprytomniv-pid-chas-matchu.html

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Крістіан Еріксен, гравець збірної Данії, втратив свідомість під час матчу з Фінляндією під час Євро-2020.

Один із лідерів данської збірної просто впав на поле, без зіткнень або якихось ексцесів. Він втратив свідомість у першому таймі. Гравці тут же ж почали сигналізувати медикам, що сталося щось серйозне. Лікарі намагалися надати йому першу допомогу відразу на полі й робили масаж серця. Також на поле винесли ноші. Про це повідомлялося під час трансляції сьогоднішнього матчу.

Спочатку гру перервали на невизначений час. Футболісти збірної Данії обступили Еріксена і закрили від глядачів і камер. Тим часом лікарі намагалися привести його до тями, привезли реанімаційне обладнання. Через 20 хвилин після інциденту Еріксена поклали на ноші й відвезли з поля під оплески глядачів. На момент публікації новини стало відомо, що Еріксена все ж повернули до тями. В лікарні його стан стабілізувався.

УЄФА вирішила перервати матч Данія-Фінляндія. Гравці залишили поле. Згодом в Спілці європейських футбольних асоціацій заявили, що сьогодні цей матч догравати не будуть. Матч дограють у неділю, 13 червня. Початок о 12.00.

Як відомо, Крістіан Еріксен — найзірковіший футболіст у складі збірної Данії. Йому 29 років і він зовсім нещодавно став чемпіоном Італії у складі міланського «Інтера».

Нагадаємо, 11 червня відкривали чемпіонат Європи з футболу 2020 року збірні Італії та Туреччини. Господарі в стартовому матчі перемогли із рахунком 3:0, забивши всі голи у другому таймі.