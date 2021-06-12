Євро 2020 — розклад матчів і трансляцій на 12 червня - Євро 2020 розклад

https://racurs.ua/ua/n156012-ievro-2020-rozklad-matchiv-i-translyaciy-na-12-chervnya.html

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Євро 2020 стартувало у Римі яскравою грою збірних Туреччини та Італії. Стало відомо, які команди вийдуть на футбольне поле у суботу, 12 червня.

На Євро 2020 12 червня змагатимуться:

Група А:

Уельс — Швейцарія (16.00, Баку);

Група B:

Данія — Фінляндія (19.00, Копенгаген);

Бельгія — Росія (22.00, Санкт-Петербург).

У п’ятницю, 11 червня, в Римі на «Стадіо Олімпіко» пройшла церемонія відкриття Євро-2020 і перший матч чемпіонату континенту з футболу. Глядачі побачили яскравий перфоманс і перед стартом матчу-відкриття, і в поєдинку між Туреччиною та Італією.

Нагадаємо, Євро 2020 стартувало 11 червня і триватиме до 11 липня. На футбольних полях Європи команди зіграють фінальну стадію чемпіонату континенту, яку через пандемію коронавірусу перенесли на один рік. Груповий етап завершиться 23 червня. У груповому раунді візьмуть участь 24 збірні. З них 20 кваліфікувалися через відбірковий турнір, а ще чотири — за підсумками першого розіграшу Ліги націй УЄФА. Учасників розподілили на шість груп по чотири команди.

Матчі 1/8 фіналу пройдуть з 26 по 29 червня, а чвертьфінали — 2 і 3 липня, півфінали — 6 і 7 липня.

Фінал зіграють 11 липня.