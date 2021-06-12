Евро 2020 - расписание матчей и трансляций на 12 июня

https://racurs.ua/n156012-evro-2020-raspisanie-matchey-i-translyaciy-na-12-iunya.html

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Евро 2020 стартовало в Риме яркой игрой сборных Турции и Италии. Стало известно, какие команды выйдут на футбольное поле в субботу, 12 июня.

На Евро 2020 12 июня будут соревноваться:

Группа А:

Уэльс — Швейцария (16.00, Баку);

Группа B:

Дания — Финляндия (19.00, Копенгаген);

Бельгия — Россия (22.00, Санкт-Петербург).

В пятницу, 11 июня, в Риме на «Стадио Олимпико» прошла церемония открытия Евро-2020 и первый матч чемпионата континента по футболу. Зрители увидели яркий перфоманс и перед стартом матча-открытия, и в поединке между Турцией и Италией.

Напомним, Евро 2020 стартовало 11 июня и продлится до 11 июля. Финальная стадия чемпионата континента-2020 из-за пандемии коронавируса была перенесена на один год. Групповой этап завершится 23 июня. В групповом раунде примут участие 24 сборные. Из них 20 квалифицировались через отборочный турнир, а еще четыре — по итогам первого розыгрыша Лиги наций УЕФА. Участники разделены на шесть групп по четыре команды.

Матчи 1/8 финала пройдут с 26 по 29 июня, четвертьфиналы — 2 и 3 июля, полуфиналы — 6 и 7 июля.

Финал сыграют 11 июля.