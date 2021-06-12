Новейшая морская ветроэлектростанция. Фото: renews.biz

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Гигантский морской ветрогенератор разработала норвежская компания Wind Catching Systems (WCS).

Изобретатели утверждают, что им удалось создать уникальную систему гигантских плавучих ветряных электростанций. И только одна такая структура сможет обеспечить необходимой энергией 80 тыс. домохозяйств. Об этом сообщает ресурс 4PDA.

Представители WCS установили в свою установку десятки небольших турбин, которые генерируют огромное количество энергии при одновременном сокращении затрат. Такую систему легко транспортировать, устанавливать и обслуживать.

За счет необычной конструкции каждый массив высотой 300 м предлагает вдвое большую площадь охвата в сравнении с крупнейшими в мире обычными ветряными турбинами. При этом роторы меньшего размера способны работать гораздо лучше при скорости ветра от 40 до 43 км/ч. Если же порывы ветра будут слишком сильными, то турбины наклонятся и защитят станцию от повреждений.

Норвежцы заявили, что готовы начать продавать такие морские ветроэлектростанции в 2026 году.

Напомним, крупнейшую в мире солнечную электростанцию построят в Австралии. Ферма солнечных панелей будет производить 10 гигаватт электроэнергии, а площадь самой станции составит 14 тыс. га, что будет равно 20 тыс. футбольных полей.

Источник: 4PDA