Смерч разнес дома в Запорожской области. Фото: vgorode.ua

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Ракурс

Смерчи в Запорожской области участились в последние годы и случаются обычно с летним теплом.

В субботу, 12 июня, мощный вихрь пронесся по селу Широкое Запорожского района. В сети появилось видео, как стихия разрушает здания. Об этом сообщает Telegram-канал «РіднеЗп».

На кадрах видно, как смерч срывает куски шифера с крыш, разрушает заборы и поднимает в воздух всякий хлам.

Telegram-канал «Украина сейчас» пишет, что смерч нанес разрушения около 10 домам. Очевидцы рассказывают, что в результате смерча также пострадали местные жители. Сейчас неизвестно, какие травмы они получили.

Напомним, на этой неделе огромный смерч пронесся вблизи Мариуполя. Природное явление, которое нехарактерно для этого региона, напугало местных жителей. Смерч был довольно большим, его диаметр составлял более 30 м. Стихия повредила один автомобиль, но люди не пострадали.