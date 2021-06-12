Ливень в столице Турции вызвал масштабное наводнение. Фото: Ahval

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Проливные дожди в столице Турции вызвали массовые наводнения в Анкаре.

В результате непогоды подтоплены подвалы и первые этажи домов. Бурные потоки воды, которые неслись по улицам, увлекали за собой автомобили, мусорные баки. Движение в турецкой столице парализовало, а водители были вынуждены спасаться от воды на крышах машин. Об этом сообщает The Watchers.

Наибольшие подтопления были зафиксированы в районе Мамак — вода затопила подземные переходы и автостоянки, так как дренажная система не справилась с избыточным количеством выпавших за короткий срок осадков.

К ликвидации последствий непогоды были привлечены коммунальщики. В местах, где откачали воду, обнаружили разрушения на дорогах.

В ближайшие дни турецкие метеорологи спрогнозировали сильные ливни на юге страны в Илах Адана, Османие и Кахраманмараш.

Напомним, 8 июня в Мариуполе сильный ливень привел к масштабным подтоплениям, поскольку за час на город выпала половина месячной нормы осадков. Были подтоплены жилые дома в Мариуполе и в поселке Мангуш, с одного из затопленных домов спасли трех человек.

Источник: The Watchers