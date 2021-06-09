Последствия непогоды в Мариуполе, фото: ГСЧС

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В Мариуполь вчера, 8 июня, пришел сильный ливень. Примерно за час на город выпала половина месячной нормы осадков.

Осадки, в частности, привели к подтоплению жилых домов в Мариуполе и поселке Мангуш. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что спасатели Донетчины 21 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды, из них 15 раз осуществляли откачки дождевой воды из жилых домов и объектов инфраструктуры Мариуполя.

Всего было откачано 3288 куб. м воды, — отмечают в ДСНС.

Кроме того, в поселке Мангуш из подтопленных домов спасли трех человек (среди спасенных — один ребенок).

Также спасатели отбуксировали из затопленных участков шесть легковых автомобилей, микроавтобус и эвакуатор.

Канализационная система Мариуполя не смогла справиться с такой сильным ливнем, из-за чего произошло затопление перекрестка проспекта Мира и переулка Нахимова, сообщает издание MariupolTV, которое опубликовало видео с места происшествия,

Из-за необычного разгула стихии указанный перекресток ушел под воду, а машины превратились в гидротранспорт, пересекая стихийное озеро, — отмечает издание.

Преодолеть водную преграду удавалось не всем автомобилям.

Напомним, недавно в Днепре из-за непогоды затопило почти 100 частных домов.

Джерело: ДСНС, MariupolTV