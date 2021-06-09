Омбудсмен обвинил три телеканала в дискриминации украинского языка

https://racurs.ua/n155830-ombudsmen-obvinil-tri-telekanala-v-diskriminacii-ukrainskogo-yazyka.html

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Три украинские телеканалы не придерживаются языкового законодательства. Речь идет о требованиях по поводу минимального объема вещания на государственном языке в вечернем прайм-тайме.

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка сообщил, что этими каналами являются «Украина», «1+1» и «Интер».

Языковой омбудсмен Тарас Кремень написал на своей странице в Фейсбук, что государственным языком в прайм-тайм должны транслироваться не менее 75% от общей продолжительности передач и фильмов в промежутке между 18.00 и 22.00, причем речь идет о процентах не от общей продолжительности контента.

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка провел мониторинг исполнения законодательства о государственном языке с 17 по 23 мая. У языкового омбудсмена анализировали эфир каналов ICTV, «1+1», «Интер» и «Украина» и пересмотрели при этом 28 часов передач, фильмов и рекламы.

Не выполнили языковую украинскую квоту на трех каналах. На ICTV доля передач и фильмов на государственном языке от общей продолжительности передач и фильмов составила 80,2%, то есть больше, чем минимальный показатель 75%.

Результаты мониторинга языковой омбудсмен передал Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания для принятия соответствующих мер.

Кремень при этом заметил, что реальная доля украинского языка в телевизионных эфирах гораздо меньше, поскольку до 2024 года действуют переходные положения закона «О телевидении и радиовещании». Эти нормы считают, что телепередача выполнена на украинском языке даже тогда, когда в ней на украинском говорят только ведущие (дикторы).