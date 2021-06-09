Мовний омбудсмен звинуватив три телеканали у дискримінації української

https://racurs.ua/ua/n155830-movnyy-ombudsmen-zvynuvatyv-try-telekanaly-u-dyskryminaciyi-ukrayinskoyi.html

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Три українські телеканали не дотримуються мовного законодавства. Йдеться про вимоги щодо мінімального обсягу мовлення державною мовою у вечірньому прайм-таймі.

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови повідомив, що цими каналами є «Україна», «1+1» та «Інтер».

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь написав на своїй сторінці у Фейсбук, що державною мовою у прайм-таймі повинні транслюватися не менше 75% від загальної тривалості передач і фільмів у проміжку між 18.00 та 22.00, причому йдеться про відсотки не від загальної тривалості контенту.

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови провів моніторинг виконання законодавства про державну мову з 17 по 23 травня. В мовного омбудсмена аналізували ефір каналів ICTV, «1+1», «Інтер» та «Україна» і переглянули при цьому 28 годин передач, фільмів та реклами.

Не дотрималися мовної української квоти на трьох каналах. На ICTV частка передач та фільмів державною мовою від загальної тривалості передач і фільмів склала 80,2%, тобто більше, ніж мінімальний показник 75%.

Результати моніторингу мовний омбудсмен передав Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття відповідних заходів.

Кремінь при цьому зауважив, що реальна частка української в телевізійних ефірах набагато менша, оскільки до 2024 року діють перехідні положення закону «Про телебачення і радіомовлення». Ці норми вважають, що телепередача виконана українською мовою навіть тоді, коли в ній нею говорять тільки ведучі (диктори).