Суд защитил Лероса от брата Ермака

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Ракурс

Суд защитил Гео Лероса от брата Андрея Ермака — Печерский районный суд Киева отказал Денису Ермаку — брату главы Офиса президента, в удовлетворении иска о «защите чести и достоинства» против нардепа, которого после публикации скандальных видеозаписей исключили из президентской фракции «Слуга народа».

Об этом в Фейсбуке сообщила юридическая компания «Миллер», представляющая интересы Лероса.

Ермак просил признать недостоверной и опровергнуть информацию о том, что он якобы осуществляет «торговлю» должностями в государственных органах при содействии своего брата, внедряет «свою программу» в силовые ведомства и «зарабатывает на государстве».

Кроме этого, Денис Ермак требовал возместить ему 1 грн морального ущерба.

Суд отметил, что любая критика и оценка поступков, выражение собственных мыслей о качестве выполняемых функций публичными лицами не является основанием для защиты права на уважение чести, достоинства и деловой репутации и не является предметом судебной защиты.

Напомним, в сентябре прошлого года Денис Ермак подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против нардепа Гео Лероса, который обнародовал так называемые «пленки Ермака», где говорилось о коррупционных схемах и торговле госдолжностями.