Суд захистив Лероса від брата Єрмака

https://racurs.ua/ua/n155829-sud-zahystyv-lerosa-vid-brata-iermaka.html

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Суд захистив Гео Лероса від брата Андрія Єрмака — Печерський районний суд Києва відмовив Денису Єрмаку — брату очільника Офісу президента, у задоволенні позову про «захист честі та гідності» проти нардепа, якого після публікації скандальних відеозаписів виключили з президентської фракції «Слуга народу».

Про це у Фейсбук повідомила юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси Лероса.

Єрмак просив визнати недостовірною та спростувати інформацію про те, що він нібито здійснює «торгівлю» посадами у державних органах за сприяння свого брата, впроваджує «свою програму» в силові відомства та «заробляє на державі».

Окрім цього, Денис Єрмак вимагав відшкодувати йому 1 грн моральної шкоди.

Суд зазначив, що будь-яка критика та оцінка вчинків, вираження власних думок щодо якості виконуваних функцій публічними особами не є підставою для захисту права на повагу честі, гідності та ділової репутації і не є предметом судового захисту.

Нагадаємо, торік у вересні Денис Єрмак подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти нардепа Гео Лероса, який оприлюднив так звані «плівки Єрмака», у яких йшлося про корупційні схеми та торгівлю держпосадами.