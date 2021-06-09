Наслідки негоди в Маріуполі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n155831-mariupol-zatopylo-pislya-sylnoyi-zlyvy-foto-negody.html

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У Маріуполь вчора, 8 червня, прийшла сильна злива. Приблизно за годину на місто випала половина місячної норми опадів.

Опади, зокрема, призвели до підтоплення житлових будинків у Маріуполі та селищі Мангуш. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що рятувальники Донеччини 21 раз залучалися до ліквідації наслідків негоди, з них 15 разів здійснювали відкачування дощової води з житлових будинків та об'єктів інфраструктури Маріуполя.

Всього було відкачано 3288 куб. м води, — зазначають у ДСНС.

Крім того, у селищі Мангуш з підтопленого будинку врятували трьох людей (серед врятованих — одна дитина).

Також рятувальники відбуксували із затоплених ділянок шість легкових автомобілів, мікроавтобус та евакуатор.

Каналізаційна система Маріуполя не змогла впоратися з такою сильною зливою, через що сталося затоплення перехрестя проспекту Миру та провулку Нахімова, повідомляє видання MariupolTV, яке опублікувало відео з місця події,

Через незвичайний розгул стихії вказане перехрестя пішло під воду, а машини перетворилися в гідротранспорт, перетинаючи стихійне озеро, — зазначає видання.

Здолати водну перешкоду вдавалося не всім автомобілям.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі через негоду затопило майже 100 приватних будинків.

Джерело: ДСНС, MariupolTV