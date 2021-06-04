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Ракурс
Через негоду затопило майже 100 будинків в Дніпрі. Фото: ДСНС

Через негоду затопило майже 100 будинків в Дніпрі (ФОТО, ВІДЕО)

4 чер 2021, 11:14
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Погода в Україні на початку літа здивувала своєю непередбачуваністю. У Дніпрі через сильні зливи затопило майже 100 приватних будинків.

2 і 3 червня в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах через дощі та значну засміченість русла річки Гнилокіш рівень води піднявся до 35 см. Про це інформують у прес-службі ДСНС України.

Затопило 90 приватних житлових будинків та 151 домогосподарство. Підрозділи ДСНС відкачали понад 32 тис. кубометрів води. Жертв і постраждалих немає.

Станом на ранок п’ятниці, 4 червня, роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Опади припинилися, рівень води поступово зменшується.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курйозний випадок стався в Дніпрі через зливу — чоловік плив містом на байдарці серед автомобілів. Вода в місті піднялася на рівень вище колін, через що чоловік вирішив перейти на плавучий транспорт.

Джерело: Ракурс


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