Через негоду затопило майже 100 будинків в Дніпрі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n155610-cherez-negodu-zatopylo-mayje-100-budynkiv-v-dnipri-foto-video.html

Ракурс

Погода в Україні на початку літа здивувала своєю непередбачуваністю. У Дніпрі через сильні зливи затопило майже 100 приватних будинків.

2 і 3 червня в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах через дощі та значну засміченість русла річки Гнилокіш рівень води піднявся до 35 см. Про це інформують у прес-службі ДСНС України.

Затопило 90 приватних житлових будинків та 151 домогосподарство. Підрозділи ДСНС відкачали понад 32 тис. кубометрів води. Жертв і постраждалих немає.

Станом на ранок п’ятниці, 4 червня, роботи з ліквідації наслідків негоди тривають. Опади припинилися, рівень води поступово зменшується.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курйозний випадок стався в Дніпрі через зливу — чоловік плив містом на байдарці серед автомобілів. Вода в місті піднялася на рівень вище колін, через що чоловік вирішив перейти на плавучий транспорт.