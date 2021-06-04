Що “світить” справі Шеремета, розповіла Венедіктова

https://racurs.ua/ua/n155609-scho-svityt-spravi-sheremeta-rozpovila-venediktova.html

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Справу Шеремета прокоментувала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. За її словами, справа проти «безпосередніх виконавців злочину» зараз перебуває у суді.

Якщо ми говоримо зараз про безпосередніх виконавців — справа в суді. Результат справи в суді буде тоді, коли суд закінчить слухання справи, а потім буде апеляція, — повідомила Венедіктова під час телеефіру програми «Право на владу».

Водночас журналіст Леонід Канфер заявив, що Шеремет до останнього фігурував у політичному полі Білорусі, а диктатор Олександр Лукашенко подібного «не прощає".

Шеремет до останнього був присутній в білоруському політичному полі. Лукашенко такого не прощає, — сказав Канфер.

Тому, на думку представника ЗМІ, сліди вбивства Шеремета можуть привести до Мінська.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці затримали нібито трьох виконавців вбивства — музиканта й військового Андрія Антоненка, дитячого хірурга Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь. В Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних. Разом з тим, жоден з підозрюваних не визнає своєї провини.

Однією з поширених є версія про причетність до вбивства Шеремета спецслужб Білорусі.