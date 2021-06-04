Наступальні кібероперації проти російських хакерів готують США

США готують відповідь на дії російських хакерів, фото: Richard Rau

https://racurs.ua/ua/n155607-nastupalni-kiberoperaciyi-proty-rosiyskyh-hakeriv-gotuut-ssha.html

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У Вашингтоні вивчають можливість здійснення «наступальних кібероперацій» проти російських хакерів.

Це може стати відповіддю на все частіші кібератаки проти американських компаній. Про це повідомляє видання NBC з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена вважає такі кібератаки загрозою нацбезпеці. За словами співрозмовників видання, якщо раніше кібератаки були просто неприємністю, то тепер стали основним джерелом економічної шкоди.

Зокрема, в останні тижні кібератаки спричинили перебої з поставками м’яса та бензину.

Десь наприкінці минулого року всі вирішили, що це піднялося до рівня загрози національній безпеці, — зазначив у коментарі виданню кіберексперт з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюїс.

Агентство національної безпеки (АНБ) США почало стежити за деякими іноземними злочинними хакерськими групами ще влітку 2019 року на тлі зростання числа атак на лікарні та місцеві органи влади.

За словами співрозмовників видання, збір таких даних ставить США в більш вигідне становище, щоб націлитися на злочинні групи, якщо Байден накаже «завдати удару».

Варто додати, що держсекретар США Ентоні Блінкен в нещодавньому інтерв’ю іспанській службі CNN наголосив, що РФ зобов’язана припиняти здійснення кібератак, які ведуться з її території.

Думаю, що зобов’язанням будь-якої країни є зробити все можливе, щоб знайти угруповання і притягнути їх до відповідальності, в тому числі у випадку з кібератакою на Colonial Pipeline (найбільший нафтопровід США, робота якого була призупинена у травні через кібератаку — ред.). Так що я вважаю, що на Росії лежить обов’язок забезпечити, щоб подібне не тривало, — наголосив Блінкен.

Джерело: NBC, Білий дім США