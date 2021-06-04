Склади боєприпасів злетіли у повітря в Сербії

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Ракурс

Надзвичайна подія сталася у Сербії — там злетіли у повітря артилерійські склади збройової фабрики. О 1.30 ночі за місцевим часом на фабриці «Слобода Чачак» сербського оборонно-промислового комплексу почалася пожежа, яка супроводжувалася вибухами складів з боєприпасами.

Інцидент стався на околиці міста Чачак в центральній частині країни. На момент початку пожежі на території заводу перебувало 60 осіб. Усі вони змогли вибратися живими і сховатися в бетонному бомбосховищі, пише novosti.rs.

Також довелося евакуювати місцевих мешканців прилеглих районів.

Приблизно о 3.20 і 3.22 пролунали потужні вибухи. Ймовірно, відбулася одночасна детонація багатьох снарядів. Осколки розліталися по місту, яке затягнуло «нестерпним смородом».

Вибухи стихли під ранок.

Фабрика «Слобода Чачак» — сербська компанія, яка виробляє боєприпаси і зброю з 1948 року. Колись це було одне з найбільших підприємств країни. Фабрика виробляє артилерійські боєприпаси та снаряди для танків.

Нагадаємо, у квітні Прага оголосила в розшук імовірних агентів російського Головного розвідуправління Генштабу (ГРУ), яких вона підозрює у причетності до двох вибухів на складі боєприпасів в Чехії в жовтні і грудні 2014 року у селищі Врбетиці. Підозрювані — Анатолій Чепіга і Олександр Мишкін (так звані Петров і Боширов), яких Лондон звинувачує в отруєнні у Солсбері Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році. Згодом Чехія та Росія почали дипломатичну війну. Прагу підтримали країни Балтії та Словаччина, які також оголосили про висилку російських дипломатів. НАТО та ЄС стали на бік Чехії у конфлікті з РФ. Окрім цього, згодом з’явилася інформація про вибухи на військових складах у Болгарії, які збігалися з відвідуванням країни росіян з пулу ГРУ.